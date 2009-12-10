Компонент для Джумла 15

$200
Веб-программированиеЗакрытнет заявок210 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать или дописать компонент галереи для Джумла 15:

Компонент для Джумла 15.

Загрузка фотографий разными пользователями. И сразу несколько фотографий.

Админка (как в DatsoGallery)

Новое:

1 при загрузки фотографии есть возможность указать несколько категорий и подкатегорий к которым эта фото относится. И ключевые слова (теги)

2. при загрузки фото можно сделать подробное описание.

3. Поиск. Детальный поиск по категориям, подкатегориям и ключевым словам. (по тегам)

4. Голосование. не звёздочками (как в Датсо Галереи) а .. Вывод призовых мест (1-5) на отдельной странице! Надо сделать так же в админке возможность указывать временной промежуток соревнований/голосований. Возможность устраивать соревнования по категориям и общие.

5. Водяной знак.

6. Увеличительное стекло.

7. плагин для добавления изображения из галереи в статьи и в описание товара Виртуемарте. Кнопкой в редакторе JCE

8. Совместимость с Community Builder и JomSocial

9. Модуль категорий изображений.

Желательно Установить на сайт JomSocial, myBlog и галерею и настроить функциональность и русский язык.

Дополнительно нужен модуль информации о погоде.

И настроить использование карты Гугла как на сайте: http://perhorasia.fi

Ориентируемся на то, что бы сделать всё намного лучше чем на этом сайте:

http://perhorasia.fi/login.thtml

Логин и пароль дам отдельно

Сайт по рыбной ловли, выставляют фотографии мух и другой. Посмотри как функцилнирует и голосование. Поиск.

Надо сделать лучше!

Сформулируй вопросы, обсудим в скайпе. Что бы всё было понятно и потом не переделывать.

Жду предложений.

14 лет назад
khlusov
49 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Требуется граббер, парсер

    $200

    Требуется сграбить товары с одного интернет-магазина в другой (названия товаров,краткие и подробные описания,технические характеристики,картинки и цены). Оплата после демонстрации работы.

    Веб-программирование23 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Rubi on Rails (rubi on rails)

    $500

    Написать веб-приложение системы ведения записи приема. Подробнейшее ТЗ будет высланно. Приветры таких сайтов - http://www.genbook.com/ и www.supersaas.com Исполнителю необходмо будет подписать NDA (кто не знает что это, гугол в помошь)

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Небольшая работа по Joomla 1.5+Virtuemart 1.1

    Сайт дам в личку. Нужно: 1) Нужно в шаблон productsnapshot.tpl высети dpoduct_description 2) Если добавлять товар в корзину из "С этим товаром еще покупают...", то редиректит на главнуб страницу, нужно оставаться там, откуд мы ложим этот ...

    JoomlaVirtuemart
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Мини-сайт на PHP

    $100

    Требуется запрограммировать маленький сайт (4 страницы) на PHP. Вёрстка уже есть, нужно прикрутить админку. Сделать нужно быстро и корректно. В случае успеха будем сотрудничать регулярно. Стучать в аську 27579384 или (лучше) в скайп Mokrets.

    PHPСайт на PHP
    Веб-программирование25 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен скрипт калькулятора (вопросник)

    Необходим калькулятор подобный этому: http://copypast.ru/indigo/calc.php Небольшое описание: В калькуляторе имеется ряд вопросов, на каждый из которых имеются варианты ответов. В конце выдается что то вроде баннера в результатом (процент, стоимость и так делее...). Требуется такой же калькулятор с ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Flash меню

    Есть сайт foto62.ru нужно сделать для раздела Свадьбы выпадающее меню, см. приложение. буду рад предложениям. пожалуйста напишите примерные цены.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад