Нужно сделать или дописать компонент галереи для Джумла 15:

Компонент для Джумла 15.

Загрузка фотографий разными пользователями. И сразу несколько фотографий.

Админка (как в DatsoGallery)

Новое:

1 при загрузки фотографии есть возможность указать несколько категорий и подкатегорий к которым эта фото относится. И ключевые слова (теги)

2. при загрузки фото можно сделать подробное описание.

3. Поиск. Детальный поиск по категориям, подкатегориям и ключевым словам. (по тегам)

4. Голосование. не звёздочками (как в Датсо Галереи) а .. Вывод призовых мест (1-5) на отдельной странице! Надо сделать так же в админке возможность указывать временной промежуток соревнований/голосований. Возможность устраивать соревнования по категориям и общие.

5. Водяной знак.

6. Увеличительное стекло.

7. плагин для добавления изображения из галереи в статьи и в описание товара Виртуемарте. Кнопкой в редакторе JCE

8. Совместимость с Community Builder и JomSocial

9. Модуль категорий изображений.

Желательно Установить на сайт JomSocial, myBlog и галерею и настроить функциональность и русский язык.

Дополнительно нужен модуль информации о погоде.

И настроить использование карты Гугла как на сайте: http://perhorasia.fi

Ориентируемся на то, что бы сделать всё намного лучше чем на этом сайте:

http://perhorasia.fi/login.thtml

Логин и пароль дам отдельно

Сайт по рыбной ловли, выставляют фотографии мух и другой. Посмотри как функцилнирует и голосование. Поиск.

Надо сделать лучше!

Сформулируй вопросы, обсудим в скайпе. Что бы всё было понятно и потом не переделывать.

Жду предложений.