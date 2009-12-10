Требуется сграбить товары с одного интернет-магазина в другой (названия товаров,краткие и подробные описания,технические характеристики,картинки и цены). Оплата после демонстрации работы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать или дописать компонент галереи для Джумла 15:
Компонент для Джумла 15.
Загрузка фотографий разными пользователями. И сразу несколько фотографий.
Админка (как в DatsoGallery)
Новое:
1 при загрузки фотографии есть возможность указать несколько категорий и подкатегорий к которым эта фото относится. И ключевые слова (теги)
2. при загрузки фото можно сделать подробное описание.
3. Поиск. Детальный поиск по категориям, подкатегориям и ключевым словам. (по тегам)
4. Голосование. не звёздочками (как в Датсо Галереи) а .. Вывод призовых мест (1-5) на отдельной странице! Надо сделать так же в админке возможность указывать временной промежуток соревнований/голосований. Возможность устраивать соревнования по категориям и общие.
5. Водяной знак.
6. Увеличительное стекло.
7. плагин для добавления изображения из галереи в статьи и в описание товара Виртуемарте. Кнопкой в редакторе JCE
8. Совместимость с Community Builder и JomSocial
9. Модуль категорий изображений.
Желательно Установить на сайт JomSocial, myBlog и галерею и настроить функциональность и русский язык.
Дополнительно нужен модуль информации о погоде.
И настроить использование карты Гугла как на сайте: http://perhorasia.fi
Ориентируемся на то, что бы сделать всё намного лучше чем на этом сайте:
http://perhorasia.fi/login.thtml
Логин и пароль дам отдельно
Сайт по рыбной ловли, выставляют фотографии мух и другой. Посмотри как функцилнирует и голосование. Поиск.
Надо сделать лучше!
Сформулируй вопросы, обсудим в скайпе. Что бы всё было понятно и потом не переделывать.
Жду предложений.
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