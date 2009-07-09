Джумла сайт

Сайт дам в личку. Нужно: 1) Нужно в шаблон productsnapshot.tpl высети dpoduct_description 2) Если добавлять товар в корзину из "С этим товаром еще покупают...", то редиректит на главнуб страницу, нужно оставаться там, откуд мы ложим этот ...