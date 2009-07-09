Доделать скрипт граббера

Требуется сграбить товары с одного интернет-магазина в другой (названия товаров,краткие и подробные описания,технические характеристики,картинки и цены). Оплата после демонстрации работы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется доделать граббер lavrika для Ucoz,чтобы он мог авторизироваться на сайте и добавлял все новости,а не только с одной страницы
Сам граббер в приложении
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