Разработка программной части

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки200 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сайт r-way(dot)com(dot)ru

Запланирована модернизация.

Дизайн уже готов и порезан.

CMS для работы предполагается 1С-Bitrix (но возможны и другие варианты)

Основной контент - новости, но также предполагаются и такие разделы как:

- инф. о сериалах

- эпизоды (описания серий)

- видео-контент

- музыкальный контент

- информация о актерах

14 лет назад
astronyx
Михаил 
43 годаБеларусь
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад