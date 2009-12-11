Дизайн приложения на Flex 4

Здравствуйте. Необходима программа или скрипт, способные отправлять смс сообщения списку адресатов (только подписавшимся), используя шлюз, сайт, протокол майл-агента или может быть у вас есть какие-либо др. варианты, то предлагайте. (просьба не предлагать подключение смс биллингов ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать + натянуть дизайн на небольшое приложение. Срочно.
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