Разработка On-line каталога

Требуется в короткие сроки разработать on-line каталог.

В предложениях указывать сроки и бюджет!

Исходные данные: На одном сервере хранятся контент и описание к нему.

Надо сделать:

!. Дизайн не требуется, вопрос дизайна и вёрстки решается путём интеграции шаблона (template monster или аналогичный).

1. Экспортировать данные о всем контенте по категориям с первичного сервера по RSS.

2. Сформировать БД полученного импорта

3. Прикрепить вёрстку к простому движку (CMS не требуется)

4. Вывести контент из БД в каталог на ресурсе

5. Синхронизировать ресурс с биллингом

6. Запустить.

Краткая характеристика веб-системы

Видимая часть web-ресурса представляет собой структурированный каталог контента с фильтрацией по типу контента и системой поиска, клиентскую часть биллинговой системы, систему экспорта-импорта данных.

На главной странице выводится главное меню навигации, каталог контента с фильтром.

Доступ к каталогу и просмотру детального описания доступен для всех посетителей.

Доступ к сервисам сайта доступен только для премиум-пользователей, необходимо выполнить модуль авторизации.

Премиум-пользователи группа целевой аудитории ресурса, оплатившие услуги сервиса на текущий расчетный период.

Покупка премиум-логина осуществляется оплатой через биллинговую систему. Требуется выполнить синхронизацию с существующей биллинговой системой, используя функционал системы.

Системы управления контентом (CMS) нет, весь контент импортируется автоматически по RSS.