Запуск rdp клиента на netscape navigator 4.78

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка113 просмотров
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Требуется запускать их браузера netscape navigator 4.78 rdp клиента для подключения к windows xp.

Клиент Linux (ядро ориентировочно 2.4.28) грузится с read-only флешки и по умолчанию запускает netscape navigator 4.78

с плагинами: Shockwave Flash 5.0 r50 и встроенную в браузер java (ориентировочно версия 1.1.5 from Netscape Communications Corporation)

Браузер блокирует открытие и сохранение файлов

14 лет назад
EgorDegtiarov
Егор 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад