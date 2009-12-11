Запуск rdp клиента на netscape navigator 4.78

Краткое описание 1.SEO скрипт программа (Страницы, тиц, пр, и т.д. с историей) 2.Скрипт программа для добавления статей-новостей под разные ЦМСКИ, сайты на пхп инклюдах, хтмл сайты. С админкой. 3.Скрипт программа для создания карты сайтов. ICQ 291098 Писать в аську!!!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется запускать их браузера netscape navigator 4.78 rdp клиента для подключения к windows xp.
Клиент Linux (ядро ориентировочно 2.4.28) грузится с read-only флешки и по умолчанию запускает netscape navigator 4.78
с плагинами: Shockwave Flash 5.0 r50 и встроенную в браузер java (ориентировочно версия 1.1.5 from Netscape Communications Corporation)
Браузер блокирует открытие и сохранение файлов
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