Flash site

Веб-программированиеЗакрыт11 заявок281 просмотр
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Добрый день, господа.

требуется аналог

http://www.alekseymarina.com/ (только главная страница на Flash = анимациея + меню + кнопки для смены языка сверху)

Спасибо. Я стараюсь отвечать всем, но иногда по времени просто не успеваю, поэтому без обид. В любом случ. спасибо, за потраченное время.

P/S Т.З не будет, интересует именно клон.

14 лет назад
HereForJob
Александр 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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