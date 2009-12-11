Проблема с кодировкой mysql

Друзья!

Помогите решить проблему с кодировкой данных, уже записанных в БД mysql. Мы за ценой не постоим:)

Проблема:

Есть выделенный сервер Fedora 10. На нем установлен MySQL Database Server.

Там создана БД, в которой, при создании, кодировка была оставлена по умолчанию (на опции ).

В этой БД создали таблицу и в нее писали данные, передавая их в кодировке UTF8.

Сейчас, при просмотре этих данных или при их экспорте вся кириллица заменяется на знаки вопросов (?).

Вопрос:

Можно ли как-нибудь эти знаки вопросов переделать обратно в криллицу?

Метод типа ALTER TABLE t1 CHANGE c1 c1 BLOB; ALTER TABLE t1 CHANGE c1 c1 TEXT CHARACTER SET UTF8 не работает.

Есть идеи?

Или это уже невозможно и данные фактически потеряны?

Сейчас данные выглядят вот так:

(удалено)

Если загнать их в декодер, то он начинает преобразовывать от 7-bit ASCII, но получается ерунда...

Вопрос срочный, на сегодня-завтра.

upd: Друзья, спасибо за отклик, но уже установлено, что данные битые и восстановлению не подлежат. Увы.