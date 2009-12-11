Проблема с load() в flash.net.FileReference

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Здравствуйте.
Програмлю в Flash ActionScript CS4.
Тестю в браузере (это ВЕБ направленая флеха) Google Chrome, Mozilla FireFox
Столкнулся с проблемой и даже в голову не приходит в чем причина.
Что я имею:
1.Имею готовую библиотеку, которая состоит из FLA файла в котором прорисовываетца кнопка.
2.По нажатию этой кнопки запускаем FileReferenceList.browse
3.После того как отработал browse и юзер выбрал файлы с массива файлов создаетца новый список и по нажатию другой кнопки они методом
4.FileReference.upload грузяца на сервер.
Что я хочу получить
в моем случае мои файлы всегда картинки
a)я хочу перехватить загрузку файлов на сервер и перед загрузкой каждого файла зделать следуеще:
b)загрузить картинку методом FileReference.load отдать дату на Bitmap и проресайзить
c)а после с помощью urlLoader - а загрузить на сервер. И так каждую картинку.
Тогда у меня начались проблемы:
ReferenceError: Error #1069: Не удалось найти свойство load в flash.net.FileReference; отсутствует значение по умолчанию.
..............
at SWFUpload/Select_Handler()
at SWFUpload/Select_Many_Handler()
в связи с этим я решил перекинуть FileReference.load в пункт 3.
тоесть сразу после отработки FileReferenceList.browse я пытаюсь загрузить файл во флешку.
Но ошибка осталась прежней - поменялось только место эксепшена.
У меня сложилось впечатление, что я просто не подключил какую то библиотеку.
напомню:
Програмлю в Flash ActionScript CS4.
Тестю в браузере (это ВЕБ направленая флеха) Google Chrome, Mozilla FireFox
Дельные советы будут вознаграждены материально....
Если что то надо делать не очевидное -
плачу соответственно больше за практическую помощь.
Заранее Всем Спасибо!
самые важные части кода (остальное здесь: http://depositfiles.com/files/3ann5ho3x):
[code]package
{
import flash.display.*;
import flash.events.*;
import flash.external.*;
import flash.net.*;
import flash.system.*;
import flash.text.*;
import flash.utils.*;
public class SWFUpload extends flash.display.Sprite
{
public function SWFUpload()
{
................................
fileBrowserMany = new flash.net.FileReferenceList();
image = new flash.display.Bitmap();
file_queue = new Array();
file_index = new Array();
valid_file_extensions = new Array();
httpSuccess = [];
super();
if (!flash.net.FileReferenceList || !flash.net.FileReference || !flash.net.URLRequest || !flash.external.ExternalInterface || !flash.external.ExternalInterface.available || !flash.events.DataEvent.UPLOAD_COMPLETE_DATA)
{
return;
}
................................
this.fileBrowserMany.addEventListener(flash.events.Event.SELECT, this.Select_Many_Handler);
................................
this.stage.addEventListener(flash.events.MouseEvent.CLICK, function (arg1:flash.events.MouseEvent):void
{
self.ButtonClickHandler(arg1);
return;
})
................................
return;
}
................................
private function ButtonClickHandler(arg1:flash.events.MouseEvent):void
{
if (!this.buttonStateDisabled)
{
if (this.buttonAction !== this.BUTTON_ACTION_SELECT_FILE)
{
if (this.buttonAction !== this.BUTTON_ACTION_START_UPLOAD)
{
this.SelectFiles();
}
else
{
this.StartUpload();
}
}
else
{
this.SelectFile();
}
}
return;
}
................................
private function SelectFiles():void
{
var allowed_file_types:String;
var allowed_file_types_description:String;
var loc1:*;
allowed_file_types = "*.*";
allowed_file_types_description = "All Files";
if (this.fileTypes.length > 0)
{
allowed_file_types = this.fileTypes;
}
if (this.fileTypesDescription.length > 0)
{
allowed_file_types_description = this.fileTypesDescription;
}
this.Debug("Event: fileDialogStart : Browsing files. Multi Select. Allowed file types: " + allowed_file_types);
ExternalCall.Simple(this.fileDialogStart_Callback);
try
{
this.fileBrowserMany.browse([new flash.net.FileFilter(allowed_file_types_description, allowed_file_types)]);
}
catch (ex:Error)
{
this.Debug("Exception: " + undefined.toString());
}
return;
}
................................
private function Select_Many_Handler(arg1:flash.events.Event):void
{
this.Select_Handler(this.fileBrowserMany.fileList);
return;
}
................................
private function Select_Handler(arg1:Array):void
{
................................
var loc4:*;
loc4 = NaN;
................................
loc4 = 0;
while (loc4
{
arg1[loc4].load(); //
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