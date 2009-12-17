Форма обратной связи

Веб-программированиеЗавершен4 заявки298 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужны 2 формы уведомления на e-mail со страницы сайта.

Встроить в движок Shop CMS (Shop-Script)

Пример появляющего окна, ссылка "Нашли дешевле?":

_http://fotomag.com.ua/ERGO_DC_91_black-techinfo.html_

Можно сделать просто в отдельно открывающем окошке без эффектов.

Подробней при переписке.

14 лет назад
sergey-v
Сергей 
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранные исполнители
dellmaster
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$20
1 день
Отличная работа. Все сделано качественно и лучше чем требовалось. Так продолжать!
С Сергеем приятно работать. Я доволен сотрудничеством, не зря у него столько положительных отзывов. И немаловажно, своевременная оплата. Надеюсь и дальше будем работать.
vasiskasss
Василий 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
  • Похожие заказы

  • Cкрипт обмена электронных валют

    $350

    Скрипт обменника Примеры http://www.auto-exchanger.com/ (с учетом моей скидки могу купить за 450$) http://www.goldcoders.com/?page=goldenexchange ( цена 250$) В первом и во втором не устраивает закрытый исходный код Ориентирование по функцициональности на первый скрипт Простое редактирование дружелюбный интерфейс Простая установка ВНИМАНИЕ ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Скрипт добавления данных в БД

    $50

    База данных 3 поля 1) Id номер файла автогенерируется последний id+1 2) name название файла 3) file ссылка на файл интерфейс 1) форма поиска по всем полям name 2) форма добавления нового поля (id+1 два поля textarea под name file кнопочка ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Проблема с кодировкой mysql

    $250

    Друзья! Помогите решить проблему с кодировкой данных, уже записанных в БД mysql. Мы за ценой не постоим:) Проблема: Есть выделенный сервер Fedora 10. На нем установлен MySQL Database Server. Там создана БД, в которой, при ...

    MySQL
    Веб-программирование17 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Скрипт статистики

    Есть скрипт статистики для А1 работает хорошо но нужны небольшие доработки. Скрипт должен показывать статистику за неделю а также учитывать статистику по холду и другим корректировкам. Либо его переработать либо создать новый.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Проблема с load() в flash.net.FileReference

    Здравствуйте. Програмлю в Flash ActionScript CS4. Тестю в браузере (это ВЕБ направленая флеха) Google Chrome, Mozilla FireFox Столкнулся с проблемой и даже в голову не приходит в чем причина. Что я имею: 1.Имею готовую библиотеку, которая состоит из FLA файла ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Битрикс. Вёрстка + изменение шаблонов.

    $100

    ТЗ во вложении. Оплата WMR или яндекс.деньги, 3000 руб. В личку не писать. Отвечать полностью в тендере, максимально подробно и с вопросами, если они есть. С бюджетами, превышающими указанный не отвечать. Сразу заполнять поля "Срок" и "Бюджет". Добавить и прокомментировать ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Flash site

    Добрый день, господа. требуется аналог http://www.alekseymarina.com/ (только главная страница на Flash = анимациея + меню + кнопки для смены языка сверху) Спасибо. Я стараюсь отвечать всем, но иногда по времени просто не успеваю, поэтому без обид. В любом ...

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Встроить текстовый редактор. / php mysql.

    Нужено вставить текстовый редактор (с форматироваием без html) , скрипт редактора имеется + нескольо полей. Скрипт внедряется на страницу в аккаунте пользователей у рекламодателья. (подробности в тз). Работа будет затяжная (есть еще много ТЗ, которые относятся ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Викторина для вконтакте

    $500

    Необходимо написать 4 приложения-викторины для вконтакте. Внешний вид - будет повторять уже существующий дизайн основного сайта. Принцип работы викторин примерно одинаковый. Приложение должно работать в связке с основным сайтом, используя общую базу вопросов. Серверную выдачу ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад