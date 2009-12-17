Требуется вытащить данные с сайта

Требуется спарсить с сайта http://www.gramota.ru/slovari/dic/ все словарные статьи. Результатом должно явиться php-скрипт для парсинга любого из словарей по выбору и 9 txt-файлов со словарями. Если будет сделано автоматическое переподключение через прокси в случае блокирования скачки – то будет дополнительный бонус в 20 WMZ.

Обязательно должна быть настройка того, какой словарь тащить (все сразу вытаскивать сложнее получится). При этом не должно быть пропущенных и дублированных словарных статей.

Желательно сделать консольный скрипт.

ВНИМАНИЕ: В предложении сразу указывайте цену и срок!!!