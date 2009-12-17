Требуется вытащить данные с сайта

$20
Веб-программированиеЗавершен2 заявки209 просмотров
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Требуется спарсить с сайта http://www.gramota.ru/slovari/dic/ все словарные статьи. Результатом должно явиться php-скрипт для парсинга любого из словарей по выбору и 9 txt-файлов со словарями. Если будет сделано автоматическое переподключение через прокси в случае блокирования скачки – то будет дополнительный бонус в 20 WMZ.

Обязательно должна быть настройка того, какой словарь тащить (все сразу вытаскивать сложнее получится). При этом не должно быть пропущенных и дублированных словарных статей.

Желательно сделать консольный скрипт.

ВНИМАНИЕ: В предложении сразу указывайте цену и срок!!!

14 лет назад
egenius
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
aleksey_s
NaN летУкраина
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$40
2 дня
С удовольствием посотрудничал с Алексеем. Работа была выполнена даже раньше срока, все пункты ТЗ соблюдены в точности. Просто отлично! Спасибо Вам за работу! :)
Мне понравилось работать с Евгением: этот человек знает, чего хочет и может связно объяснить. С оплатой никаких проблем. Надеюсь на продолжение сотрудничества.
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