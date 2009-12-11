Веб-калькулятор для расчета платежей

Требуется разработать скрипт и прикрутить на хостинг: 1. С возможностью разделения на пользователи: пользователь / юзер / менеджер /админ 2. Дизайна нет - делаем для себя 3. Права и обязанности: - пользователь (только смотрит позиции по ...