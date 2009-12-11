Натянуть верстку на Joomla

Требуется установить и запустить в работу плагин.. Цена договорная..
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Нужно будет реализовать там еще следующие вещи:
1) Натянуть существующую верстку на движок
2) Сделать вертикальное 2-х уровневое выезжающее меню.
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