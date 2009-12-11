Интернет-магазин электроники. Не битрикс.

ТЗ на создание инет-магаза электроники.

См. вложение.

Дополнительно есть полное ТЗ, а так же все файлы.

Структура сайта:

1. О нас

• Как оформить заказ?

• Быстрая покупка

• Способы оплаты

• Условия доставки

• Гарантийные условия

• Техническая консультация

• Партнерам

2. Каталог товаров

• Ноутбуки.

• Мониторы.

• Плазменные панели.

• Коммуникаторы/GPS-Навигаторы.

• Игровые приставки.

• Мультимедиа.

3. Контакты, обратная связь.

4. Акции и спецпредложения!

5. Отдельно, вне основного меню - Личный кабинет/Корзина.

Ключевые моменты/пожелания по основным элементам структуры:

1. Каталог.

- В админке необходимо сделать возможность добавления новых разделов самостоятельно, аналогичных разделу «Ноутбуки», к примеру: «Цифровое фото и видео».

- В админке должна быть возможность отмечать некоторые товары для спецразмещения как спецпредложения, которые будут находиться в ротации в разделах и на главной.

- В каталоге должна быть возможность отмечать галками товар, затем отмеченные товары сравнивать. Соответственно, нужен интерфейс модуля сравнения товаров.

- Возможность переключения варианта визуализации каталога: мини-карточками объектов с фотографиями, или же списком без фотографий. Сортировка по цене/наименованию. Отображение по: 10/ 20/ 50/ 100/ все.

2. Карточки объектов.

-Сокращенная карточка (вид в каталоге): Фото+заголовок+краткое описание+цена+кнопка в корзину.

-Расширенная карточка (вид на отдельной странице). Полное описание товара,

несколько фотографий, в виде тумбнейлов, «раздвигающихся» при наведении мыши.

3. Поиск.

- Сокращенный поиск. Простой контекстный поисковик. Размещается на всех страницах внутри каталога.

- Расширенный поиск. Раскрывается из сокращенного. Поисковик по производителю, техническим параметрам, отмечаемым птицами. Наиболее полный поисковик.

4. Интерфейс корзины.

Стандартный интерфейс. Таблица, в ней наименование, цена, количество, итоговая сумма, прочие расходы, напротив товара кнопки «удалить» и «сохранить» (нужна, если меняется количество). Под таблицей кнопки «Отменить» и «Оформить Заказ»

5. Оформление заказа.

Поэтапный:

• Ввод информации о заказчике, адреса доставки.

• Выбор платежной системы.

• Интерфейс системы оплаты (ввод реквизитов/выбор кредитной программы и т.д.)

• Выбор условий доставки.

• Обобщенная информация о заказе, поле «комментарий», кнопка «отправить заказ», кнопка «очистить корзину».

• После нажатия «отправить заказ» сообщение «Заказ принят» и отправка на email

6. Платежные системы.

- наличные курьеру

- безналичная оплата

- кредит

-электронные ПС:

• WebMoney Transfer: WMR WMZ WME;

• ЯndexДеньги;

• Единый кошелёк;

• RBK Money;

7. Загрузка товара с источника:

Загрузка товаров из файлов в формате CSV + папка со всеми фотографиями.

Файл для загрузки в каталог во вложении, один, для примера. Есть итоговые, для всех категорий.

8. Выгрузка загруженных лотов в CSV формате.

9. Блок регистрации/авторизации, интерфейс личного кабинета.

10. Прочее.

a. Автоматическое обновление курса доллара с rbc.ru, строка Курс Доллара по ЦБ РФ: http://stock.rbc.ru/demo/cb.0/daily/USD.rus.shtml?show=3M на предшествующую текущему дню дату.

b. Разработка под базовое разрешение 1024х768, в т.ч. под коммуникаторы, кроссбраузерность - IE и основанные на IE, обязательно от 6 и выше; Opera от 8 и выше; Netscape, Mozilla, Firefox, и т.д. от 2; + основанные на KHTML: Konqueror, Safari, Google Chrome и т.д.

c. «Интерактивизация» ресурса – визуальная поддержка действий пользователя – выделение активного раздела в структуре меню, маршрутка, разные выделения при наведении мыши, «растягивание фотографий» при наведении курсора.

Дизайн как таковой в данный момент находится на этапе доработки, т.е. все вышеперечисленное необходимо разработать модульно и, впоследствии, подверстать, когда будет готов диз.

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Прошу отвечать в тендере, в личку не писать.

Есть полное ТЗ, а так же все файлы.

Всё дам при персональном общении.

Обязательно указывайте срок, платформу, бюджет.