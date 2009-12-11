Интернет-магазин электроники. Не битрикс.

Ищу только того, кто делал сайты на джумле пишите средние цены и оставляйте ссылку на вашы работы обсуждение через ЛС Нужно будет реализовать там еще следующие вещи: 1) Натянуть существующую верстку на движок 2) Сделать вертикальное 2-х уровневое выезжающее меню.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ТЗ на создание инет-магаза электроники.
См. вложение.
Дополнительно есть полное ТЗ, а так же все файлы.
Структура сайта:
1. О нас
• Как оформить заказ?
• Быстрая покупка
• Способы оплаты
• Условия доставки
• Гарантийные условия
• Техническая консультация
• Партнерам
2. Каталог товаров
• Ноутбуки.
• Мониторы.
• Плазменные панели.
• Коммуникаторы/GPS-Навигаторы.
• Игровые приставки.
• Мультимедиа.
3. Контакты, обратная связь.
4. Акции и спецпредложения!
5. Отдельно, вне основного меню - Личный кабинет/Корзина.
Ключевые моменты/пожелания по основным элементам структуры:
1. Каталог.
- В админке необходимо сделать возможность добавления новых разделов самостоятельно, аналогичных разделу «Ноутбуки», к примеру: «Цифровое фото и видео».
- В админке должна быть возможность отмечать некоторые товары для спецразмещения как спецпредложения, которые будут находиться в ротации в разделах и на главной.
- В каталоге должна быть возможность отмечать галками товар, затем отмеченные товары сравнивать. Соответственно, нужен интерфейс модуля сравнения товаров.
- Возможность переключения варианта визуализации каталога: мини-карточками объектов с фотографиями, или же списком без фотографий. Сортировка по цене/наименованию. Отображение по: 10/ 20/ 50/ 100/ все.
2. Карточки объектов.
-Сокращенная карточка (вид в каталоге): Фото+заголовок+краткое описание+цена+кнопка в корзину.
-Расширенная карточка (вид на отдельной странице). Полное описание товара,
несколько фотографий, в виде тумбнейлов, «раздвигающихся» при наведении мыши.
3. Поиск.
- Сокращенный поиск. Простой контекстный поисковик. Размещается на всех страницах внутри каталога.
- Расширенный поиск. Раскрывается из сокращенного. Поисковик по производителю, техническим параметрам, отмечаемым птицами. Наиболее полный поисковик.
4. Интерфейс корзины.
Стандартный интерфейс. Таблица, в ней наименование, цена, количество, итоговая сумма, прочие расходы, напротив товара кнопки «удалить» и «сохранить» (нужна, если меняется количество). Под таблицей кнопки «Отменить» и «Оформить Заказ»
5. Оформление заказа.
Поэтапный:
• Ввод информации о заказчике, адреса доставки.
• Выбор платежной системы.
• Интерфейс системы оплаты (ввод реквизитов/выбор кредитной программы и т.д.)
• Выбор условий доставки.
• Обобщенная информация о заказе, поле «комментарий», кнопка «отправить заказ», кнопка «очистить корзину».
• После нажатия «отправить заказ» сообщение «Заказ принят» и отправка на email
6. Платежные системы.
- наличные курьеру
- безналичная оплата
- кредит
-электронные ПС:
• WebMoney Transfer: WMR WMZ WME;
• ЯndexДеньги;
• Единый кошелёк;
• RBK Money;
7. Загрузка товара с источника:
Загрузка товаров из файлов в формате CSV + папка со всеми фотографиями.
Файл для загрузки в каталог во вложении, один, для примера. Есть итоговые, для всех категорий.
8. Выгрузка загруженных лотов в CSV формате.
9. Блок регистрации/авторизации, интерфейс личного кабинета.
10. Прочее.
a. Автоматическое обновление курса доллара с rbc.ru, строка Курс Доллара по ЦБ РФ: http://stock.rbc.ru/demo/cb.0/daily/USD.rus.shtml?show=3M на предшествующую текущему дню дату.
b. Разработка под базовое разрешение 1024х768, в т.ч. под коммуникаторы, кроссбраузерность - IE и основанные на IE, обязательно от 6 и выше; Opera от 8 и выше; Netscape, Mozilla, Firefox, и т.д. от 2; + основанные на KHTML: Konqueror, Safari, Google Chrome и т.д.
c. «Интерактивизация» ресурса – визуальная поддержка действий пользователя – выделение активного раздела в структуре меню, маршрутка, разные выделения при наведении мыши, «растягивание фотографий» при наведении курсора.
Дизайн как таковой в данный момент находится на этапе доработки, т.е. все вышеперечисленное необходимо разработать модульно и, впоследствии, подверстать, когда будет готов диз.
*****
Прошу отвечать в тендере, в личку не писать.
Есть полное ТЗ, а так же все файлы.
Всё дам при персональном общении.
Обязательно указывайте срок, платформу, бюджет.
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