Веб-программа для дизайна интерьера

Для сайта по продаже мебели для комнат и кухонь.

программы как таковой нет, аналог в десктопом варианте kitchen draw.

суть такова - по ответам создается помещение заказчика, затем площадь заполняется корпусам (потребуется нарисовать фасады (цвета, фактуры) - это то, что касается кухонь, касательно мебели - габариты изделия, наполнение (полки, ящики, вешало, аксессуары) путем перетаскивания как вариант. существует алгоритм по которому создаются шкафы/гардеробные... отвечая на вопросы программы большую часть она должна предлагать в графическом виде сама.

какова примерно цена?