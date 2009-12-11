Доработка сайта. Сопровождение проекта.

Доработка сайта на Real Estate Solution (http://ru.realtysoft.pro/realestate/#7) 1) реализовать возможность передачи объявлений с сайта на сайты партнеров. Скрипт должен брать данные с "главного сайта" и отображать на сайте партнеров. Объявления поданные на сайте партнеров автоматически добавляются ...
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В существующий проект www.arvb. необходимо внести изменения.
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наполнение готовым контентом
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наполнение готовым аудио- видео материалом
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сопровождение существующего проекта с участие в разработке новых сайтов на долгосрочной основе
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