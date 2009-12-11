Доработка сайта. Сопровождение проекта.

Доброе вечер! Ваш ответ с ценой за исполнение, с чёткими сроками и образцами выполненных работ(только свои! Сами с усами!). Планируйте длительное сотрудничество по теме с увеличением объёмов сразу после понравившегося исполнения. Потому предлагаю ответить только ...