MaXiM-13

Максим MaXiM-13

 
37 летУкраина/Донецк
15 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
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  • Ищу программиста на WordPress

    $30

    - Поправить модуль Share Buttons чтобы отбражение кнопок соц. сетей было и на страницах Категорий новостей - Поправить форму комментариев (WordPress) - Корректное отбражение в IE и других браузерах - Сделать заметнее кликбаельность заголовков новостей, категорий и контента

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Несложный сайт на WP или Jооmla

    $100

    Здравствуйте. Нужен развлекательный сайт. Цвета примерно как у - http://ziza.qip.ru/ Размеры блоков и шаблон примерно как на http://yaplakal.com/ Модули: + Возможно установки разного содержимого боковых блоков для категорий сайта + Возможность комментирования Поста через логин Вконтакте + Ответ администратора зарегистрированным посетителями (если ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Проект Развлекательного сайта jester.in

    $500

    Здравствуйте уважаемые Фрилансеры. Хочу создать сайт с простым, утончённым дизайном, но главное - очень "чистым" и понятным кодом на CMS Тематика сайта - развлекательная, "Шутки" Отличие от других сайтов - Возможность добавления кроме файлов картинок - Видео, Flash, ...

    Дизайн сайтаFlash
    Сайты «под ключ»нет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание сайта общения по Web камере Тет-а-тет

    $300

    Проект сайта подобного http://davaipogovorim.ru/ и http://chatroulette.com/ с множеством фильтров для поиска собеседника и некоторых дополнений интерфейса. Предпочтителен программист знающий специфику скрипта, для создания или редактирования готового кода http://www.chatroulette-clone.com/ru/buy-now/ А также понятие о протоколе передачи видео rtmfp Интересуют ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Переработка Сайта под DIV

    $50

    В двух словах - ищу ответственно программера ! Т.к. у же два раза проект не доведен до конца. 1. Нужно перебрать шаблон сайта табличной вёрстки под DIV. Устранить некорректное отображение части формы при сужении окна (что ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Наполнение сайта программами

    Нужен журналист который будет публиковать Новости. Тематика - Программы. Проект: http://www.maxlab.ws/ Кроме создания на сайте публикуется аналогичный топик на форуме. Оплата 0.25 $ за одну публикацию. Скорость интернета для закачки на сервер не менее 1 Mbit Движок сайта DLE. Предпочтительно ...

    DLE
    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание сайта аналога на samlab.ws

    $500

    Нужно создать сайт с шаблоном похожим на samlab.ws под DLE 8.2, закрытой регистрацией, защитой от автоскачек файлов с сервера (ваши варианты осуществления), создание логотипа. Принимаю ваши заявки на выполнение работ. Начало создания проекта 11.11.09

    DLE
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Модератор Форума

    $100

    Требования: Наличие свободного времени каждый день. Навыки работы Модератором на VBulletin Создание и ведение модерации разделов НОВОГО форума По возможности приведение форума в надлежащий Вид. Тематика форума и категории подобные http://samforum.ws/ Оплата помесячная

    Служба поддержки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад
Отзывы фрилансеров
JuraShvec
Юрий 
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Корректировка сайта на WordPress (Для Юрия Швеца)
Хорошая работа с хорошим человека. Оплату произвел без задержки
Корректировки по движку выполнены как всегда оперативно и ответственно.
Ответный отзыв
JuraShvec
Юрий 
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
13 лет назад
Ищу программиста на WordPress
Хороший заказчик, умеет все красиво преподносить и грамотно. Терпелив что не мало важно. Всем советую.
Быстро выполняет задание. Честный. Старательный. Цены - доступные. Рекомендую.
Ответный отзыв
vit_msk
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
9 отзывов(-1)
$100
10 баллов
13 лет назад
Несложный сайт на WP или Jооmla
Очень доволен работой. От заказчика получил предоплату. Сделали работу. Очень рад сотрудничеству с таким человеком как Максим. Надуюсь сотрудничать.
Delpher
37 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$100
10 баллов
13 лет назад
Проект лично для Дмитрия Анохина
Отличный заказчик. Ясное задание, быстрая оплата. Очень доволен сотрудничеством. Рекомендую
Отзывчивый. Вежливый. Пунктуальный. Хорошо знает своё дело. Быстро и чётко выполняет ТЗ Советую !
Ответный отзыв
-Larks-
Леонид 
31 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 отзывов(-2)
$50
10 баллов
14 лет назад
Модератор Форума
Отличный заказчик
Старательный. Выполнил всё что касается приведения форума в надлежащий вид. По модерации тоже справился.
Ответный отзыв