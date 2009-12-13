Требуется изменить меню для сайта и сделать правки в движке Word Press
- $10Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $30
- Поправить модуль Share Buttons чтобы отбражение кнопок соц. сетей было и на страницах Категорий новостей - Поправить форму комментариев (WordPress) - Корректное отбражение в IE и других браузерах - Сделать заметнее кликбаельность заголовков новостей, категорий и контентаЗавершен13 лет назад
Создать сайт на WordPress Установка шаблона, корректировка дизайна, модулей. Установка на хостинг.Завершен13 лет назад
- $100
Здравствуйте. Нужен развлекательный сайт. Цвета примерно как у - http://ziza.qip.ru/ Размеры блоков и шаблон примерно как на http://yaplakal.com/ Модули: + Возможно установки разного содержимого боковых блоков для категорий сайта + Возможность комментирования Поста через логин Вконтакте + Ответ администратора зарегистрированным посетителями (если ...Закрыт13 лет назад
- $500
Здравствуйте уважаемые Фрилансеры. Хочу создать сайт с простым, утончённым дизайном, но главное - очень "чистым" и понятным кодом на CMS Тематика сайта - развлекательная, "Шутки" Отличие от других сайтов - Возможность добавления кроме файлов картинок - Видео, Flash, ...Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт13 лет назад
- $300
Проект сайта подобного http://davaipogovorim.ru/ и http://chatroulette.com/ с множеством фильтров для поиска собеседника и некоторых дополнений интерфейса. Предпочтителен программист знающий специфику скрипта, для создания или редактирования готового кода http://www.chatroulette-clone.com/ru/buy-now/ А также понятие о протоколе передачи видео rtmfp Интересуют ...Закрыт14 лет назад
- $50
В двух словах - ищу ответственно программера ! Т.к. у же два раза проект не доведен до конца. 1. Нужно перебрать шаблон сайта табличной вёрстки под DIV. Устранить некорректное отображение части формы при сужении окна (что ...Завершен14 лет назад
Нужен журналист который будет публиковать Новости. Тематика - Программы. Проект: http://www.maxlab.ws/ Кроме создания на сайте публикуется аналогичный топик на форуме. Оплата 0.25 $ за одну публикацию. Скорость интернета для закачки на сервер не менее 1 Mbit Движок сайта DLE. Предпочтительно ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт14 лет назад
- $500
Нужно создать сайт с шаблоном похожим на samlab.ws под DLE 8.2, закрытой регистрацией, защитой от автоскачек файлов с сервера (ваши варианты осуществления), создание логотипа. Принимаю ваши заявки на выполнение работ. Начало создания проекта 11.11.09Завершен14 лет назад
- $100
Требования: Наличие свободного времени каждый день. Навыки работы Модератором на VBulletin Создание и ведение модерации разделов НОВОГО форума По возможности приведение форума в надлежащий Вид. Тематика форума и категории подобные http://samforum.ws/ Оплата помесячнаяСлужба поддержки1 исполнительЗавершен14 лет назад