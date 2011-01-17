Проект лично для Дмитрия Анохина

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Завершен1 заявка102 просмотра

Создать сайт на WordPress

Установка шаблона, корректировка дизайна, модулей.

Установка на хостинг.

WordPress
14 лет назад
MaXiM-13
Максим 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Delpher
38 лет
19 лет в сервисе
Был
2 дня назад
14 лет назад
$100
3 дня
Отзывчивый. Вежливый. Пунктуальный. Хорошо знает своё дело. Быстро и чётко выполняет ТЗ Советую !
Отличный заказчик. Ясное задание, быстрая оплата. Очень доволен сотрудничеством. Рекомендую

Заявки фрилансеров

Delpher
38 лет
19 лет в сервисе
Был
2 дня назад
14 лет назад