Красивый имиджевый сайт для исполнительницы

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт16 заявок289 просмотров

Нужен стильный сайт для певицы. Флэш, интеграция с социальными сетями и т.п.

Подробности лично. Пока ждем Ваши заявки и портфолио.

14 лет назад
ruda_mak
Илона 
43 года
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Социальный проект

    Требуется программист для создания социальной сети. Также требуется человек для создания музыкального портала. Техническое задание: 1. дизайн 2. регистрация пользователя 3. поиск по сайту и по критериям 4. ...

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Социальная сеть

    ТРЕБУЕТСЯ ПРОГРАММИСТ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СОЦ СЕТИ Т/З 1.дизайн 2.регистрация( с высолкой на email.ЛОГИН.ПАРОЛЬ.И ...

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Портал под ключ

    Нужна разработка портала по страхованию под ключ. Никаких сверхсложных модулей и т.д не нужно – просто информационный сайт. ТЗ примерное прикрепляю. С вас цена, сроки и портфолио. CMS не DLE и Drupal

    DLEDrupal
    Сайты «под ключ»21 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен одностраничный сайт с формой заказа

    Привет всем. Нужен, по функционалу, клон сайта prodatsite.ru Размещение блоков обговорим с выбранным исполнителем. Колхозный "дизайн" аля народ ру и тп мимо. Нужен дизайн круче чем на prodatsite.ru ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создать сайт под ключ

    Требуется сделать точно такой же сайт ( http://keygold.ru ) и той же фирмы , Но информации на новом сайте должно быть 3-4 раза меньше, и желательно на движке DLE. т.к. акцент ...

    DLE
    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание статического сайта на 12 страниц + flash

    $250

    Техническое задание на создание сайта *****.tm 1. Описание страниц сайта. a. Главная (статическая страница с элементом Flash в виде интерактивной карты мира + текстовым меню) b. Общие сведения (статическая страница, в ...

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Помощь по DLE

    $20

    Есть несколько незаконченных проектов. Сроки жмут, работы очень много. Нужен человек, который разбирается в DLE, знаето сновы html и хоть немного умеет рисовать. Есть 2 сайта, основа готова, надо ...

    DLEHTML
    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание системы приёма и обработки заявок

    Система приёма и обработки заявок службой такси: Клиентский модуль для интеграции в сайт: авторизация по номеру телефона, оставление заявки на услуги Модуль диспетчера: авторизация, ввод заявок продиктованных по телефону, просмотр состояния текущих заявок ...

    CSS
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сайт по туризму

    Нужен сайт, структура и функционал такой же как и www.megayalta.com.ua, отличия: -сайт будет по всему Крыму -нужна регистрация клиентов, без личного кабинета клиента, просто что бы была база email-ов -должны быть: кнопка ...

    Сайты «под ключ»21 заявка
    Закрыт
    14 лет назад