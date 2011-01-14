Требуется программист для создания социальной сети. Также требуется человек для создания музыкального портала. Техническое задание: 1. дизайн 2. регистрация пользователя 3. поиск по сайту и по критериям 4. ...
Красивый имиджевый сайт для исполнительницы
Нужен стильный сайт для певицы. Флэш, интеграция с социальными сетями и т.п.
Подробности лично. Пока ждем Ваши заявки и портфолио.
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