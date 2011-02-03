Создание системы приёма и обработки заявок

Система приёма и обработки заявок службой такси:

Клиентский модуль для интеграции в сайт: авторизация по номеру телефона, оставление заявки на услуги

Модуль диспетчера: авторизация, ввод заявок продиктованных по телефону, просмотр состояния текущих заявок и архива

Модуль исполнителя: отображение поступающих заявок, выбор и подтверждение приёма заказа, биллинг (подсчёт комиссии к оплате)

Модуль администратора: полный мониторинг, статистика, биллинг, управление пользователями

Отправка смс (avisosms.ru) по событиям: изменение состояния заказа, подача машины и пр.

Это базовый функционал. В дальнейшем готовы обсуждать с исполнителем "прикручивание опций и функций"

Дизайн "минималистический" (с подключением CSS) - всё будет встраиваться в готовые шаблоны сайтов

Принимаются ценовые предложения за работу на базовый функционал. Готов ответить на вопросы