Создание системы приёма и обработки заявок

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Завершен4 заявки293 просмотра

Система приёма и обработки заявок службой такси:

Клиентский модуль для интеграции в сайт: авторизация по номеру телефона, оставление заявки на услуги

Модуль диспетчера: авторизация, ввод заявок продиктованных по телефону, просмотр состояния текущих заявок и архива

Модуль исполнителя: отображение поступающих заявок, выбор и подтверждение приёма заказа, биллинг (подсчёт комиссии к оплате)

Модуль администратора: полный мониторинг, статистика, биллинг, управление пользователями

Отправка смс (avisosms.ru) по событиям: изменение состояния заказа, подача машины и пр.

Это базовый функционал. В дальнейшем готовы обсуждать с исполнителем "прикручивание опций и функций"

Дизайн "минималистический" (с подключением CSS) - всё будет встраиваться в готовые шаблоны сайтов

Принимаются ценовые предложения за работу на базовый функционал. Готов ответить на вопросы

CSS
14 лет назад
CTALKEP
44 года
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

mbizo
30 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 отзывов(-1)
14 лет назад
$400
14 дней
Отличные специалисты! Даже при невнятном ТЗ сделали то, что хотелось! рекомендуем всем! ;)
Лишь самые позитивные впечатления как от сотрудничества, так от общения в целом!

Заявки фрилансеров

mbizo
30 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 отзывов(-1)
14 лет назад