Сайт по туризму

Нужен сайт, структура и функционал такой же как и www.megayalta.com.ua, отличия:

-сайт будет по всему Крыму

-нужна регистрация клиентов, без личного кабинета клиента, просто что бы была база email-ов

-должны быть: кнопка и скрипт сразу для оплаты квартир, использую разные эл. валюты

-поиск квартир по дате отдыха, нпр. человек в календаре выбирает даты, с и по какое число он хочет отдохнуть, и у него отсортировываются квартиры свободные в это время

-в админке возле каждой квартиры должен быть календарь и функция изменения занятости жилья

-партнерская программа

-еще пару информационных разделов, нпр. как : новости ...