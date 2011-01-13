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Сайт по туризму
Нужен сайт, структура и функционал такой же как и www.megayalta.com.ua, отличия:
-сайт будет по всему Крыму
-нужна регистрация клиентов, без личного кабинета клиента, просто что бы была база email-ов
-должны быть: кнопка и скрипт сразу для оплаты квартир, использую разные эл. валюты
-поиск квартир по дате отдыха, нпр. человек в календаре выбирает даты, с и по какое число он хочет отдохнуть, и у него отсортировываются квартиры свободные в это время
-в админке возле каждой квартиры должен быть календарь и функция изменения занятости жилья
-партнерская программа
-еще пару информационных разделов, нпр. как : новости ...
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