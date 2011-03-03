Автом. кредитная система. Приватно для batonych

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен1 заявка480 просмотров

Движок кредитной системы, поддерживающей несколько онлайн-платежных систем (через API), дизайн сайта самого высокого уровня.

Приватный проект для пользователя batonych.

14 лет назад
breguet
46 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

batonych
39 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$5000
40 дней
Все замечательно как впрочем и всегда!

Заявки фрилансеров

batonych
39 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад