ТЗ www.doiop.com/teze пере направление на текстовый документ с описанием. (Кодировка Виндовс 1251) Эскиз www.doiop.com/eskiz Дайте ответы: 1. Стоимость, пожалуйста в долларах 2. Сроки (Предлагайте сроки в которые вложитесь. Не ...
Автом. кредитная система. Приватно для batonych
Движок кредитной системы, поддерживающей несколько онлайн-платежных систем (через API), дизайн сайта самого высокого уровня.
Приватный проект для пользователя batonych.
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