Нужна разработка сайта по продаже скидок ( нпр. www.darberry.ru , www.superdeal.com.ua ) Т.З. и прототип сайта вышлю на email. Расчет через банковский перевод с примечанием: оплата по договору... или по Webmoney, Безопасная ...
Красивый сайт под ключ на тематику spa
Необходимо создать красивый сайт под ключ на тематику spa, wellness, etc.
Предварительное ТЗ в прикреплении.
Нужна верстка, CMS, дизайн, логотип, выложить на хостинг (пока не выбрала какой).
Просьба дать развернутый ответ с указанием что именно и как Вы сможете сделать и за какую сумму.
Ответы "сделаю супер за 100/500/1500 долларов, смотри портфолио" не рассматриваются.
Если есть идея как сделать лучше - welcome!
Работа через СБР.
Заранее спасибо.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $2500Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется создать сайт на основе движка Joomla с использованием шаблона. Сайт для ресторана -клуба с возможностью регулярного добавления фото- материалов. Домен и хостинг оплачены.Закрыт14 лет назад
- $170
Сайт-визитка для Автомастерской.Закрыт14 лет назад
- $250
Необходимо создание сайта-визитки для тур.фирмы, предпочтительный движок joomla, сделать нужно в течении недели максимум.Сайты «под ключ»36 заявокЗакрыт14 лет назад
- $2500
Требуется создать качественный сайт для консалтинговой компании на основе одной из open CMS (Joomla etc.). - Лого и identidy есть, но требуется доработка; - Макет сайта есть, но требует ...Сайты «под ключ»42 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $5000
Здравствуйте! Обращаюсь к Вам с плановым проектом, который будет в скором времени отдан в разработку одному из специалистов если цена и сроки будут подходящие нам. Сервис будет распространяться на ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется создать поисковик типа ya.ru "под ключ", ТЗ думаю ясно составлять не требуется, формулу ранжирования написать с нуля разумеется. Также сделать возможность в поисковой выдаче голосовать за понравившиеся сайты, предложения по срокам и стоимости пишите ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется разработать интернет портал по аналогу moysklad.ru для Украины с определенными в отдельном ТЗ изменениями и доработками. В начале требуется предложить цену и сроки повторения аналога.Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт14 лет назад
Сделать сайтЗавершен14 лет назад
Необходимо создать сайт для охранной фирмы на основе CMS (Joomla приветствуется, но можно и другой главное показать мне возможности админки). Должна быть возможность добавления страниц с легким внедрением php и JS кода. ...Сайты «под ключ»43 заявкиЗакрыт14 лет назад