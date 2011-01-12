Красивый сайт под ключ на тематику spa

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Закрыт14 заявок304 просмотра

Необходимо создать красивый сайт под ключ на тематику spa, wellness, etc.

Предварительное ТЗ в прикреплении.

Нужна верстка, CMS, дизайн, логотип, выложить на хостинг (пока не выбрала какой).

Просьба дать развернутый ответ с указанием что именно и как Вы сможете сделать и за какую сумму.

Ответы "сделаю супер за 100/500/1500 долларов, смотри портфолио" не рассматриваются.

Если есть идея как сделать лучше - welcome!

Работа через СБР.

Заранее спасибо.

14 лет назад
Vidadeverdad
Зоя 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

vit_msk
39 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
9 отзывов(-1)
14 лет назад
$300
4 дня

Заявки фрилансеров

vit_msk
39 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
9 отзывов(-1)
14 лет назад