Необходимо создать красивый сайт под ключ на тематику spa, wellness, etc.

Предварительное ТЗ в прикреплении.

Нужна верстка, CMS, дизайн, логотип, выложить на хостинг (пока не выбрала какой).

Просьба дать развернутый ответ с указанием что именно и как Вы сможете сделать и за какую сумму.

Ответы "сделаю супер за 100/500/1500 долларов, смотри портфолио" не рассматриваются.

Если есть идея как сделать лучше - welcome!

Работа через СБР.

Заранее спасибо.