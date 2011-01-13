Сайт агентства

$400
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Закрыт23 заявки690 просмотров

ТЗ www.doiop.com/teze пере направление на текстовый документ с описанием. (Кодировка Виндовс 1251)

Эскиз www.doiop.com/eskiz

Дайте ответы:

1. Стоимость, пожалуйста в долларах

2. Сроки (Предлагайте сроки в которые вложитесь. Не вкладываетесь в сроки, несите убытки, за каждый просроченный день. )

3. Какие вопросы по ТЗ?

Предоплату делать не хочу, частями тоже, уже сижу с незаконченной частью

Тестируем на Вашем хостинге, плачу WMZ (вебманями) переносите на мой хостинг.

Людям с рейтингом на сайте предпочтение.

14 лет назад
nedvij
54 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

upwards
33 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$400
12 дней
Облом. Похожа ситуация как с предыдущем негативным отзывом, другого работодателя. Взялся за мой проект, сам установил сроки(11дней), которых сказал, больше чем предостаточно(с запасом). Договорились с оплатой по выполнению работ. В результате сегодня 14 день, полный игнор всех моих вопросов типа "Как там у нас дела?" хотя на сайте бывает систематически. Привожу ниже перепись без редактирования, дабы все желающие убедились, с чем связываются. --------------------------- nedvij | 21.01.2011 в 15:43 Покажите пожалуйста Ваши работа, чтоб убедить окончательно. upwards | 21.01.2011 в 16:37 Вот несколько работ тоже сайтов визиток http://skvisota.ru/ http://www.ra-svetofor.ru/ http://natalyarukol.ru/ http://deyerler.org/ здесь работал над программированием, занимался разработкой и поддержкой программной части, сейчас это одна из крупнейших газет с огромномной нагрузкой. http://html.lifeprom.com/poker/ здесь разрабатывал шаблон http://www.sokolplus.ru/ магазин на самописном движке компании с которой я тоже работал Кстати могу показать все эти работающие сайты виртвологды, то из исходного кода понятно, что работа моя. И отзывов кажется хватает. nedvij | 24.01.2011 в 22:19 Куда Вам писать? В айсикью, скайп? nedvij | 24.01.2011 в 22:21 Алексей, за каждый день задержки минус 50$ Ответственно, и справедливо. По рукам? upwards | 24.01.2011 в 22:23 Давайте 35$, я указал 11 дней, 400/11=35$ nedvij | 24.01.2011 в 22:24 Ок )) Ну похоже на намек, что будут задержки ) nedvij | 25.01.2011 в 12:20 Алексей, оригинал сайт, с которого необходимо брать информацию Вот http://???????.ua http://????????????????.ua/ - старая попытка сделать сайт, там много информации нет. Материалы от туда не нужно использовать. upwards | 25.01.2011 в 12:23 Хорошо, спасибо. nedvij | 25.01.2011 в 12:27 Обязательно скажите над какими пунктами стоило бы мне поработать, дабы мое безалаберное ТЗ не вводило Вас от поставленных целей. Сайт должен быть с иголочки, наша деятельность всегда под пристальным вниманием СМИ, гос.органов, потенциальных клиентов, которые 10 раз думают, прежде чем доверить свои сокровенные тайны. nedvij | 27.01.2011 в 13:16 Есть возможность наблюдать за ходом работ? Спрашивайте если что не понятно, или нужно уточнить nedvij | 31.01.2011 в 13:10 Пишу Вам везде, звоню по телефону, реакции 0 Хотя смотрю на сайте появляетесь Хамское поведение. Время у Вас еще есть, но пока тянете на негативный отзыв. nedvij | 01.02.2011 в 14:01 Алексей, время идет, я переживаю Помните, если я время потеряю зря, оно равноценно деньгам. upwards | 01.02.2011 в 18:27 Здравствуйте, не переживайте, извиняюсь что заставил нервничать, заболел, наверное грипп, проект практически готов, остались пару сервисов и шаблоны для регионов, сегодня вечером или завтра утром скину все накопившиеся в процессе разработки вопросы, уточнения. nedvij | 02.02.2011 в 16:28 Смотрите, у нас достаточно жесткие договоренности в случае задержки с сдачей проекта. Сроки взяли с запасом Если мы перенесем все на последний день, чтоб вы не говорили что я виноват, не оперативно предоставил информацию. Кстати, Вам можно платить по безналу? Нужно оприходовать 280$ по документам за любые услуги, с актами выполненных работ, и другими документами предпринимателя. nedvij | 04.02.2011 в 11:54 Сегодня 10 день. Как Вы рассчитываете завтра сдать сайт, ума не приложу. upwards | 04.02.2011 в 12:03 Здравствуйте, все что осталось сделать, это подключить сторонние скрипты и вставить камеры, все остальное уже готово, по скриптам, можете дать доступ к ним? nedvij | 04.02.2011 в 12:14 Какой доступ, к каким скриптам? уточните Вставить камеры какие, Вы сами найдете? Я не знаю какие подойдут, потому не могу выбрать. Главное сделать видимость, что это якобы наши камеры, то есть без чужих надписей, и максимально по теме - если розыск авто, значит проезжую часть, чтоб номера в камеру попадали. И по несколько таких таких камер. В общем создать идеальную видимость контроля. nedvij | 04.02.2011 в 18:31 - [не прочитано] ?? nedvij | вчера в 18:36 - [не прочитано] Какой сегодня день? nedvij | сегодня в 16:05 - [не прочитано] Алексей, мне жаль потраченного времени с вами впустую, оно тоже стоит денег, и с моего кошелька. Обещанный вами проект я не вижу, все мои сообщения вы игнорируете, повода я не давал, принимаю это как обычное хамство. Оставляю негативный отзыв, который заслужен вами в полной мере. Дабы уберечь других коллег от потраченного времени зря. А жаль, были другие желающие на мой проект, которым я отказал, понадеявшись на вашу чистоплотность.

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upwards
33 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад