Сайт агентства

ТЗ www.doiop.com/teze пере направление на текстовый документ с описанием. (Кодировка Виндовс 1251)

Эскиз www.doiop.com/eskiz

Дайте ответы:

1. Стоимость, пожалуйста в долларах

2. Сроки (Предлагайте сроки в которые вложитесь. Не вкладываетесь в сроки, несите убытки, за каждый просроченный день. )

3. Какие вопросы по ТЗ?

Предоплату делать не хочу, частями тоже, уже сижу с незаконченной частью

Тестируем на Вашем хостинге, плачу WMZ (вебманями) переносите на мой хостинг.

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