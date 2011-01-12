Доска обьявлений на домене РФ

Нужна доска объявлений - аналог slando.ru

Дизайн есть. Будет располагаться на кириллическом домене РФ.

+ надо прописать валидный CSS на этот же сайт под уже имеющийся дизайн.

Предложения в развернутом виде можно выслать на [email protected]

От Вас жду варианты и примеры, а также сроки и стоимость.