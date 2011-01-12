Доска обьявлений на домене РФ

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Закрыт4 заявки189 просмотров

Нужна доска объявлений - аналог slando.ru

Дизайн есть. Будет располагаться на кириллическом домене РФ.

+ надо прописать валидный CSS на этот же сайт под уже имеющийся дизайн.

Предложения в развернутом виде можно выслать на [email protected]

От Вас жду варианты и примеры, а также сроки и стоимость.

CSS
14 лет назад
neonking
Кирилл 
49 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров