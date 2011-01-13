Необходимо разработать сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт6 заявок296 просмотров

Необходимо разработать сайт (предпочтение отдаем друпалу). Работаем, только с профессионалами!

Требуется, установить:

-точные сроки сдачи проекта

-движок сайта

-стоимость работ

ТЗ приложено

14 лет назад
andreytsoy
Андрей 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров