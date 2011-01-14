Создать сайт под ключ

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Закрыт6 заявок316 просмотров

Требуется сделать точно такой же сайт ( http://keygold.ru ) и той же фирмы ,

Но информации на новом сайте должно быть 3-4 раза меньше, и желательно на движке DLE.

т.к. акцент сайта будет на двух людей

Дизайн сайта тот же.

планируемый бюджет 200-300$

в приват не писать игнорирую!

Без портфолио игнорирую!

Жду от вас сроки и цены.

DLE
14 лет назад
Boss3D
Борис 
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров