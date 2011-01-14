Техническое задание на создание сайта *****.tm 1. Описание страниц сайта. a. Главная (статическая страница с элементом Flash в виде интерактивной карты мира + текстовым меню) b. Общие сведения (статическая страница, в ...
Создать сайт под ключ
Требуется сделать точно такой же сайт ( http://keygold.ru ) и той же фирмы ,
Но информации на новом сайте должно быть 3-4 раза меньше, и желательно на движке DLE.
т.к. акцент сайта будет на двух людей
Дизайн сайта тот же.
планируемый бюджет 200-300$
в приват не писать игнорирую!
Без портфолио игнорирую!
Жду от вас сроки и цены.
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