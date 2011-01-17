Женский сайт на WordPress "под ключ"

Необходимо разработать "сайт под ключ" на WordPress. От вас разработка дизайна, верстка шаблона, установка и настройка движка (домен и хостинг предоставляю я).

Дизайн у сайта должен быть "резиновым". Тематика сайта - женский портал. По функционалу очень близко к lekarna.ru

Отписывайтесь пожалуйста по ценам и срокам и приводите примеры реализованных проектов на WordPress (с дизайном и версткой).

Уточнения:

1. "Женский сайт" - новстной статейный женский журнал.

2. Прошу всех фрилансеров указывать примеры работ на WP с вашим уникальным дизайном.