Фото портал на Битрикс

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт12 заявок251 просмотр

Движок Битрикс -Портал ЛИЦЕНЗИЯ!

Портал на домене ****** (после согласования о роботе)

Фото портал- аудитория фотографы!

* Профили пользователей (статус присутствия, Друзья, Группы, Фото, Блог)

* Просмотр и добавление новых друзей.(лента новостей)

* Фото галереи (просмотр фото, рейтинг фото, комменты к фото,

qwery фишки вот тут пример http://www.lifeisphoto.ru/photo.aspx?id=837385

http://www.photodom.com/ru/photo/1325939

)

* Создание и присоединение к группам(сообществам).

* Личные блоги

Главная страница должна иметь модули:

Топ 10 фото

Топ 10 фотографов

Жанры фото

Последние 10 коментов к фото!

Обсуждаемые статьи в блоге!

Топ 10 блогеров!

Поиск

Примеры функционала сайта:

http://www.photosight.ru

http://35photo.ru

http://www.photodom.com

http://fotokritik.ru

http://photofile.ru

Много чего все реализовано в самом движке битрикса!

Необходимо все довести до ума, создать дизайн, интеграция!

14 лет назад
qari
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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