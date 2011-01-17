Разработка сайта для благотворительной организации

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Закрыт8 заявок220 просмотров

Необходимо произвести разработку сайта для благотворительной организации.

Дизайн сайта. Стиль сайта и оформление подобен http://miloserdie.ru/. Дизайн сайта стандартный на базе поставляемого с выбранной CMS. В стандартном шаблоне необходимо поменять название и логотип продукта на название организации.

Требования к CMS и разработке сайта: верстка сайта «div» valid XHTML 1.0,

возможность задать title и мета-тэги для каждой страницы сайта, человеко-понятные url-адреса, отсутствие дублей страниц, возможность размещение видео-контента. Joomla не предлагать.

Сайт в двух языковых версиях: русской и английской. Англоязычная версия сайта будет иметь структуру аналогично русскоязычной, по содержанию – неполная версия материалов русскоязычной версии сайта.

Для сбора средств сайт необходимо подключить к системе Assist.

Структура сайта:

• Новости

Формат – заголовок, краткий анонс, ссылка на полный текст

• События

Раздел содержащий события, по функционал аналогичен разделу новости

• Об организации

Текст об организации

• Описание проектов организации (см. ниже)

• Сбор средств

Раздел содержащий информацию о том, как пользователь может принять участие в проектах организации. Формы для заполнения физ. и юр.лицами для перечисления средств с последующим переходом в систему Assist для оплаты.

• Благодарности

Несколько подразделов в каждом из которых есть вводная часть в виде текста, и далее публикуются данные благотворителей в формате: логотип, наименование, ссылка на ресурс компании.

• Отчеты по расходованию средств

Формат: дата, наименование, краткое содержание, отчет.Отчет публикуется на сайте как файл для скачивания.

• Фотоальбом

Несколько подразделов в каждом из которых публикуются фотографии.

• Библиотека

Несколько подразделов в каждом из которых публикуется информация в формате статьи: заголовок, краткий анонс, ссылка на полный текст

• Контакты и реквизиты

Стандартная информация и форма обратной связи для отправки сообщений с сайта.

• Карта сайта

Описание проектов организации. Постоянные проекты организации:

• Мариинская больница

• Сиделки

• Дом престарелых «Покровская обитель»

• Гостевой дом

• Помощь бездомным

• Просветительская деятельность

Формат – заголовок, краткое и полное описание. В полном описании размещаются также видео-материалы с презентацией проекта

Подробное ТЗ предоставляется кандидатам которые представили следующую информацию:

- Информация о разработчике - опыт, контактные данные, местонахождение

- Портфолио с наиболее значимыми проектами. Выделите проекты, сделанные Вами на системе, которую Вы предлагаете для разработки нашего сайта.

- Система Управления Контентом: название, версия. Указать CMS для разработки сайта и сколько проектов Вы на ней сделали.

- Сроки и подробно о стоимости. Стоимость наполнения указывать отдельно.

- Когда можете начать.

Joomla
14 лет назад
ffortune
Елена 
75 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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