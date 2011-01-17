Создание блога для инфо-бизнеса и его продвижение/SEO
Разработка сайта для благотворительной организации
Необходимо произвести разработку сайта для благотворительной организации.
Дизайн сайта. Стиль сайта и оформление подобен http://miloserdie.ru/. Дизайн сайта стандартный на базе поставляемого с выбранной CMS. В стандартном шаблоне необходимо поменять название и логотип продукта на название организации.
Требования к CMS и разработке сайта: верстка сайта «div» valid XHTML 1.0,
возможность задать title и мета-тэги для каждой страницы сайта, человеко-понятные url-адреса, отсутствие дублей страниц, возможность размещение видео-контента. Joomla не предлагать.
Сайт в двух языковых версиях: русской и английской. Англоязычная версия сайта будет иметь структуру аналогично русскоязычной, по содержанию – неполная версия материалов русскоязычной версии сайта.
Для сбора средств сайт необходимо подключить к системе Assist.
Структура сайта:
• Новости
Формат – заголовок, краткий анонс, ссылка на полный текст
• События
Раздел содержащий события, по функционал аналогичен разделу новости
• Об организации
Текст об организации
• Описание проектов организации (см. ниже)
• Сбор средств
Раздел содержащий информацию о том, как пользователь может принять участие в проектах организации. Формы для заполнения физ. и юр.лицами для перечисления средств с последующим переходом в систему Assist для оплаты.
• Благодарности
Несколько подразделов в каждом из которых есть вводная часть в виде текста, и далее публикуются данные благотворителей в формате: логотип, наименование, ссылка на ресурс компании.
• Отчеты по расходованию средств
Формат: дата, наименование, краткое содержание, отчет.Отчет публикуется на сайте как файл для скачивания.
• Фотоальбом
Несколько подразделов в каждом из которых публикуются фотографии.
• Библиотека
Несколько подразделов в каждом из которых публикуется информация в формате статьи: заголовок, краткий анонс, ссылка на полный текст
• Контакты и реквизиты
Стандартная информация и форма обратной связи для отправки сообщений с сайта.
• Карта сайта
Описание проектов организации. Постоянные проекты организации:
• Мариинская больница
• Сиделки
• Дом престарелых «Покровская обитель»
• Гостевой дом
• Помощь бездомным
• Просветительская деятельность
Формат – заголовок, краткое и полное описание. В полном описании размещаются также видео-материалы с презентацией проекта
Подробное ТЗ предоставляется кандидатам которые представили следующую информацию:
- Информация о разработчике - опыт, контактные данные, местонахождение
- Портфолио с наиболее значимыми проектами. Выделите проекты, сделанные Вами на системе, которую Вы предлагаете для разработки нашего сайта.
- Система Управления Контентом: название, версия. Указать CMS для разработки сайта и сколько проектов Вы на ней сделали.
- Сроки и подробно о стоимости. Стоимость наполнения указывать отдельно.
- Когда можете начать.
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