Создание flash рисовалки

Необходимо переделать флэшку http://www.sportclub.net.ua/header_v7.swf под дизайн http://www.sportclub.net.ua От вас цена и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо сделать аналог:
http://fsca.ru/flash/graffiti/
И вот еще пара моментов, которых не хватает в аналоге:
1) Когда нажимаешь кнопку "текст" - то появляется прямоугольная область для печати, но что начать печатать на нее еще раз надо нажать, тогда в ней появиться мигающий курсор печати. Оптимальное проведение это когда курсор печати появляется сразу при появлении прямоугольной области- сразу после нажатия "Т"
2) Не хватает на панели инструментов круга и элемент стрелка- это тоже реально нужная для юзера штука
3) Надо добавить загрузку бекграунда - предлагаю делать след образом:
-Если бекграунд меньше определенного размера например 320Х240 (можно и другой сделать) - размер окна сохраняется а бекграунд просто умещается в приложение
-Если бекграунд больше чем 800 на 600 - он масштабируется пропорционально до разрешения по достижении одной из сторон размеров 800 по горизонтали или 600 по вертикали
-Если бекграунд попадет в размер между 320х240 и 800х600 - приложение масштабируется под бекграунд
Есть также исходники примера http://flashdrawer.googlecode.com/svn/trunk/
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