Создание flash рисовалки

Надо сделать аналог:

http://fsca.ru/flash/graffiti/

И вот еще пара моментов, которых не хватает в аналоге:

1) Когда нажимаешь кнопку "текст" - то появляется прямоугольная область для печати, но что начать печатать на нее еще раз надо нажать, тогда в ней появиться мигающий курсор печати. Оптимальное проведение это когда курсор печати появляется сразу при появлении прямоугольной области- сразу после нажатия "Т"

2) Не хватает на панели инструментов круга и элемент стрелка- это тоже реально нужная для юзера штука

3) Надо добавить загрузку бекграунда - предлагаю делать след образом:

-Если бекграунд меньше определенного размера например 320Х240 (можно и другой сделать) - размер окна сохраняется а бекграунд просто умещается в приложение

-Если бекграунд больше чем 800 на 600 - он масштабируется пропорционально до разрешения по достижении одной из сторон размеров 800 по горизонтали или 600 по вертикали

-Если бекграунд попадет в размер между 320х240 и 800х600 - приложение масштабируется под бекграунд

Есть также исходники примера http://flashdrawer.googlecode.com/svn/trunk/