Комментатор на стену

Нужно настроить CMS Друпал по аналогии сайта наших партнеров. сайт визитка немного разделов. Сделать верстку предоставленного вам дизайна. ТЗ предоставлю при переписке. По срокам до Понедельника вторника.Так как срочно плачу хорошо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработать многопоточный скрипт, который бы отправлял сообщение пользвателям на стену.
Сайт http://www.myvideo.de/.
Профиль пользователя http://www.myvideo.de/Community/Mitglieder/Profil?searchMember=7927959.
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