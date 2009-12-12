Доработка скрипта

Нужен движок скандинавского аукциона. Требования: 1) весь функционал как на hammerdeal de (включая модули для оплаты) 2) дополнительно должна быть возможность загружать и демонстрировать видео 3) исполнение на PHP + MySQL 4) дизайн заказывается отдельно, но готов рассмотреть предложения вместе ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется доработать существующий скрипт сайта.
Задача состоит в работе над таблицей символов (кодировкой).
На данный момент скрипт плохо понимает русские символы.
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