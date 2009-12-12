Доработка скрипта казино "Масвет"

Нужно доработать модуль индикации кол-ва товара в магазинах (oscommerce). Так же, как на http://www.planetahobby.ru/product_info.php?cPath=2_100041&products_id=4171 Количество товаров должно загружаться из *.xls Будет три адреса, и по каждому свой экселевский файл. icq 315339425
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доработка скрипта, разработка новых модулей . Подробности в личной переписке.
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