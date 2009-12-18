Простой php скрипт

Требуется граббер для shopscript. Книги с магазина OZON. Сохранение картинок маленьких\больших, описание, доп поля:Издатель, Формат, Упаковка итд. Обязателен постоянный граб новинок. Желателен опыт работы с shop-script! Всем большое спасибо, кто прислал свои предложения отвечал на вопросы.
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Извините за кривое тз - изложил как мог.
Пишите в личку.
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