Граббер для shopscript

Веб-программированиеЗавершен9 заявок180 просмотров
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Требуется граббер для shopscript. Книги с магазина OZON.

Сохранение картинок маленьких\больших, описание, доп поля:Издатель, Формат, Упаковка итд.

Обязателен постоянный граб новинок.

Желателен опыт работы с shop-script!

Всем большое спасибо, кто прислал свои предложения отвечал на вопросы.

14 лет назад
bukinist_
Букинист 
57 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
Istamendil
Александр 
33 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов
14 лет назад
$50
2 дня
Отзыв недоступен.
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