Доработка сайта

Сайт http://www.wunderkind.kiev.ua

Есть 2 задачи:

1. Нужен человек, к-й может по мере необходимости вносить дополнения в сайт: добавить товар/страницу/выложить фото/добавить страну/магазин/изменить вид страницы, порядок расположения товаров и т.п. Хорошо бы со знанием англ.языка, чтобы сделать сайт полностью двуязычным.

2. Нужно на сайте сделать возможность скачивать файлы за оплату - с защитой от взлома, от скачиваний с разных компьютеров дважды и т.д., при этом ввести для оплаты максимум видом эл. платежей - VISA, MASTERCARD, webmoney, .... Для этой задачи нужен специалист, который уже организовывал подобные сайты и разбирается в платежных системах.

Оплата по факту - нал, Правекс-телеграф, безнал.

ПОЖАЛУЙСТА, ПИШИТЕ В ПОЧТУ! [email protected]

Ждем предложения по цене и срокам с указанием задачи, за которую вы предлагаете взяться.