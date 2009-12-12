Сделать Flash-video

Нужно доработать модуль индикации кол-ва товара в магазинах (oscommerce). Так же, как на http://www.planetahobby.ru/product_info.php?cPath=2_100041&products_id=4171 Количество товаров должно загружаться из *.xls Будет три адреса, и по каждому свой экселевский файл. icq 315339425
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать ролик минут на 10,
вот пример http://demo.gelfreedom.com/video.php
Звуковая дорожка будет предоставленна, картинки - в нете.
ICQ: 596942459
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