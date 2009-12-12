Парсер новостей для варезника

$250
Веб-программированиеЗакрыт11 заявок277 просмотров
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Парсер новостей для варезника на движке DLE

все подробности в icq 217541546

плачу до 200 wmz

сроки ДО 1й недели

14 лет назад
biotema
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
CodingStudio
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
14 лет назад
$175
5 дней
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