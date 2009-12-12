Парсер новостей для варезника

Надо сделать аналог: http://fsca.ru/flash/graffiti/ И вот еще пара моментов, которых не хватает в аналоге: 1) Когда нажимаешь кнопку "текст" - то появляется прямоугольная область для печати, но что начать печатать на нее еще раз надо нажать, тогда в ...