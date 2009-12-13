Агрегирование контента

Нужно вот что. Насколько я в курсе - это называется агрегация контента. Хорошего ТЗ, как обычно, у меня нет.

Что бы на живом примере: есть сайт http://www.goliypiter.ru нужно написать программу которая будет сама собирать в него максимальное количество коллекций и автоматически их обновлять с неопределенного количества сайтов. Т.е. нужно собирать изобразение артиркул цену описание. Самое важное изображение. При необходимости можно переделать все включая сайт.

После третьего ответа вношу уточнение. Требуется не только взять информацию, требуется так же сделать условно говоря синхронизацию. нам нужна актуальная информация. Донор удалил из каталого у нас тоже пропало.

Удонора добавился товар у нас тоже появился.