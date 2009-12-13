Агрегирование контента

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки211 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно вот что. Насколько я в курсе - это называется агрегация контента. Хорошего ТЗ, как обычно, у меня нет.

Что бы на живом примере: есть сайт http://www.goliypiter.ru нужно написать программу которая будет сама собирать в него максимальное количество коллекций и автоматически их обновлять с неопределенного количества сайтов. Т.е. нужно собирать изобразение артиркул цену описание. Самое важное изображение. При необходимости можно переделать все включая сайт.

После третьего ответа вношу уточнение. Требуется не только взять информацию, требуется так же сделать условно говоря синхронизацию. нам нужна актуальная информация. Донор удалил из каталого у нас тоже пропало.

Удонора добавился товар у нас тоже появился.

14 лет назад
Pin3up
Павел 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 отзывов
  • Похожие заказы

  • Доработать модуль движка oscommerce

    Нужно доработать модуль индикации кол-ва товара в магазинах (oscommerce). Так же, как на http://www.planetahobby.ru/product_info.php?cPath=2_100041&amp;products_id=4171 Количество товаров должно загружаться из *.xls Будет три адреса, и по каждому свой экселевский файл. icq 315339425

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработка сайта

    Сайт http://www.wunderkind.kiev.ua Есть 2 задачи: 1. Нужен человек, к-й может по мере необходимости вносить дополнения в сайт: добавить товар/страницу/выложить фото/добавить страну/магазин/изменить вид страницы, порядок расположения товаров и т.п. Хорошо бы со знанием англ.языка, чтобы сделать сайт ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сделать Flash-video

    $100

    Нужно сделать ролик минут на 10, вот пример http://demo.gelfreedom.com/video.php Звуковая дорожка будет предоставленна, картинки - в нете. ICQ: 596942459

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создать сайт ПС от Гугл по типу: Qw.kz

    Qw.kz - кто может сделать подобное? пишем в личку или в тему. я отвечу всем кто меня заинтерисует. интерисует следующее: сделать "поисковик" через гугл (+ в поиске должна быть реклама по запросам справа от результатов поиска ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Переделать загрузку фото, движок DataLife Engine

    Нужно сделать дополнительную загрузку фото при добавлении новостей на движке ДЛЕ Принцип работы: - при добавлении новости (без админки, для пользователей) появляться дополнительное поле для выбора изображения (фото) из компьютера и его загрузки на сайт - можно сказать ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Некоторые элементы отрисовать на флеше

    $100

    Есть готовый дизайн сайта. нужно некоторые элементы отрисовать на флэше. красиво и качественно. работаем в эту субботу, воскресенье. возможно понедельник. делать все надо быстро и срочно.

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Проект только для профи-программистов PHP

    Доброе вечер! Требуется встроить в страницы сайта: -галерею фотографий с возможностью добавления и комментирования (если дорого, можно без комментов) -встроить форум в раздел сайта и прокачать необходимыми хаками -Многокомнатный чат или другое приложение онлайн-общения (помимо форума) максимально защищённый от ...

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад