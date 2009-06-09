Подгрузка фотографий на Flash сайт

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Закрыт14 заявок266 просмотров

Есть flash сайт, есть FLA исходник

Пример: http://mixplus.ru/photo/

(портфолио фотографий)

Нужно сделать так, чтобы фотографии грузились из соответствующей папки на фтп..

допустим есть 5 разделов на сайте:

-глаза

-лица

-клуб

-свадьба

-дети

и чтобы вот к примеру для категории глаза подгружались фото по определенному пути с фтп.. /photos/eyes/ и там уже:

1.jpg

2.jpg

...

29.jpg

-фотографии которые будут отображаться на сайте в категории "глаза"

Указывайте пожалуйста сроки и цену, а так же по возможности объяснить каким методом вы хотите выполнить данное задание и если есть примеры.

16 лет назад
Myxa_
37 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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