Сделать сайт-визитку на базе 80%-готового дизайна

$65
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт36 заявок462 просмотра

Цель: сделать сайт-визитка под ключ. Есть брендбук. Строгое соответствие стилю в сайте (шрифты цвета итд).

Описание ситуации: макет дизайна готов на 80%

-1 нужно чуток подправить макет

-2 сделать сайт визитку

плдробнее в аттаче

Общий срок: 4 дня;

Общий бюджет: 500 грн (65$); оплата через веб-мани.

16 лет назад
Web-stream
Александр 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Программирование серверной части и Flash

    Flash программирование и программирование серверной части. Нужен ответственный человек или команда или посредник для реализации разных проектов. В основном это флешь программирование + программирование серверной части. Наверняка понадобиться программирование сайтов и ...

    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Джава скрипт

    $25

    Сделать в верстке и наложить на код пхп ползунков и других джаваскриптовых элементов, около 4 страниц. Скрипты движения ползунков и другие фичи уже свертаны и работают на 1 страницы. Нужно сделать на других в немного ...

    JavaPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Flash+html(сайт+игра)

    $1000

    Необходимо создать сайт ( html + flash ). Разработать приличный и современный интерфейс. А также простую в использовании многопользовательную игру собиралку с пошаговой стратегией , с разными типами персонажей , с интеграцией мобильного ...

    HTML
    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Подгрузка фотографий на Flash сайт

    Есть flash сайт, есть FLA исходник Пример: http://mixplus.ru/photo/ (портфолио фотографий) Нужно сделать так, чтобы фотографии грузились из соответствующей папки на фтп.. допустим есть 5 разделов на сайте: ...

    Веб-программирование14 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужно меню (php/javascript/css ):

    Меню (php/javascript/css ): Структура Меню должно быть вертикальным Все ссылки, присутствующие в меню должны задаваться в коде страницы. Предпочтительнее сразу делать ориентир на это. Плавная, приятная для глаза раздвижная основа ...

    CSSJavaScriptPHP
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создать web страничку

    Необходимо для утвержденных начальством бланков отчетов создать web страничку (или несколько) с запретом редактировать вне определенного диапозона дат. Авторизацию можно сделать на главном сайте, а можно сделать это и отдельнам проектом.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Граббер

    Требуется сделать грабер и создать mysql определенного вида. Количество позиций около 2-х тысяч. Адекватно и быстро

    MySQL
    Веб-программирование18 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Задание для флешера

    $10

    Нужен флешер способный из одного флешь видео плеера вытащить лого с эфектами и вставить в другой плеер, чтоб все работало один к одному задание предоставлю. ася 448-466-982

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад