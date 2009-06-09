Ищу готовый скрипт для создания платного смс сайта и партнерской программы. Возможно подребуется помощь с подключением. Прошу писать в личные сообщения название скрипта и стоимость.
Подключить сайт на WP к sape.ru
Со стандартным кодом сайт не добавляется
Заявки фрилансеров
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