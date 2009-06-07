Граббер рсс для slaed

Нужен грабер который был сохранял рсс новости в отдельный модуль и в базе данных сохранились все рсс новости.

источники любые например рамблер и ещё 2 каких нибудь.

сделать отдельный модуль в админке. там указываем категорию новости и ссылку на рсс.

выберу у кого дешевле

срок 1-2 дня