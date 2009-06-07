Поставить Виртумарт

Есть готовый, сверстанный и функционирующий сайт на Джумле, необходимо поставить на него Виртумарт, настроить меню и вывод товаров.

Без цен, корзины и прочего - только каталог товаров. Наполнение - с нас.

Очень заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве c профессиональным программистом, специализирующимся на Джумле.