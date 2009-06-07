Поставить Виртумарт

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт15 заявок183 просмотра

Есть готовый, сверстанный и функционирующий сайт на Джумле, необходимо поставить на него Виртумарт, настроить меню и вывод товаров.

Без цен, корзины и прочего - только каталог товаров. Наполнение - с нас.

Очень заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве c профессиональным программистом, специализирующимся на Джумле.

Joomla
16 лет назад
eia
125 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Выбранный исполнитель

elvencedor
Павел 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
26 отзывов(-1)
16 лет назад
$40
1 день

Заявки фрилансеров

elvencedor
Павел 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
26 отзывов(-1)
16 лет назад

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