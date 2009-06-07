Лёгкий биллинг для предоставляемых услуг

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок212 просмотров
#1$

Нужен биллинг (не для хостинга).

нужен поиск этого биллинга.

Для чего он будет использоваться - оказание услуг по GPS-мониторингу с проплаченным периодом.

Выбранном претенденту - внутренняя доработка под требования компании.

16 лет назад
mashaCAM
Марина 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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Нет заявок фрилансеров