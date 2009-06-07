Создание PHP калькулятора

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок179 просмотров

Срочно! Нужно создать калькулятор на PHP, с использованием javascript. Подробности при переписке.

JavaScriptPHP
16 лет назад
Amf1k
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
5 отзывов

Выбранный исполнитель

mdma_lance
Михаил 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва
16 лет назад
$15
1 день
Сроки меня просто поразили! И с человеком приятно общаться. Спасибо.
И вам спасибо, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

mdma_lance
Михаил 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва
16 лет назад