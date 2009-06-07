Необходимо создать сайт он-лайн обучения:

Идея как это сделано: недавно один парень написал мне в скайп и пригласил поучаствовать на его тренинге, где он рассказывал о том "как заработать на кризисе". Схема его работы очень проста:

1) он создает он-лайн трансляцию с помощью рутуба или ютуба

2) устанавливает скрипт окна с трансляцией и чатом у себя на html странице

3) вход на данную страницу предоставляется с помощью логина и пароля, который он выдает сам, видимо после оплаты на семинар.

Задача: необходимо создать функционал по описанной выше схеме, + основная особенность проекта - он должен быть массовым - разделенным на тематики(пример: если взять предметы в ВУЗе или прочей школе)

контакт по проекту: аська 429950 Александр Фрей

PS - интересует постоянное партнерство по интернет проектам. По предоплате мы начинаем работать со вторго проекта, первый проект как правило тестовый и предполагает оплату по завершению проекта.