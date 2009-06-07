На базе движка WordPress+BuddyPress нужно создать многопользовательский блог. Внедрить дизайн, провести доработки форм. Пожалуйста укажите список блогов, которые Вы ранее делали.
Изменить "рейтинг новости" (DLE 7.5)
Изменить "рейтинг новости" (DLE 7.5)
Оплата моментальная, хороший отзыв гарантирую.
Подробности объясню в ЛС
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Веб-программирование11 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужен скрипт попандера как на marketgid.comЗакрыт16 лет назад
Есть куча текстовых файлов в каждом из которых по 50К урл адресов - каждый с новой строки. Требуется скрипт который выберет из файлов только урлы содержащие указанный в настройках шаблон. К примеру указываю limpopo ...Завершен16 лет назад
Необходимо создать сайт он-лайн обучения: Идея как это сделано: недавно один парень написал мне в скайп и пригласил поучаствовать на его тренинге, где он рассказывал о том "как заработать на кризисе". Схема его ...Закрыт16 лет назад
Нужно поставить готовую html верстку на Drupal, срочно. Цену и сроки пишите в ICQ 487608860Завершен16 лет назад
- $30
Нужно сделать скрипт который будит определять расширение экрана у пользователя и автоматически масштабировать сайт в браузере (Штатным масштабированием), с заменой CSS шрифтов под данный масштаб (т.к при уменьшении масштаба первичный стиль шрифта становится плохо читаемым, ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужен биллинг (не для хостинга). нужен поиск этого биллинга. Для чего он будет использоваться - оказание услуг по GPS-мониторингу с проплаченным периодом. Выбранном претенденту - внутренняя доработка под требования компании.Веб-программированиенет заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Срочно! Нужно создать калькулятор на PHP, с использованием javascript. Подробности при переписке.Завершен16 лет назад
- $50
Нужно написать чекер http/https/socks4/socks5 прокси. Под *nix системы. Требования: 1. Сам чекер, т.е. ядро и всё основное что нужно, должен быть на Си, чтобы уменьшить нагрузку на сервер и увеличить ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
1)есть сайт на битриксе, перенесли его с одного хостинга на другой и он перестал работать. хрен знает, может дамп криво слился и/или залился либо ещё чтонить ему не хватает. надо его "запустить". ...Закрыт16 лет назад