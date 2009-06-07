Изменить "рейтинг новости" (DLE 7.5)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок160 просмотров

Изменить "рейтинг новости" (DLE 7.5)

Оплата моментальная, хороший отзыв гарантирую.

Подробности объясню в ЛС

DLE
16 лет назад
only_vip
39 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Fed_net
36 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
72 отзыва
16 лет назад
$5
1 день
Грамотный специалист, знает свое дело, работа была выполнена быстро, и качественно!
Отличный заказчик. понятное задание и требования оплата в строк. сотрудничеством доволен :)

Заявки фрилансеров

Fed_net
36 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
72 отзыва
16 лет назад